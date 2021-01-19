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المملكة المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في وفيات كورونا

07:19 م الثلاثاء 19 يناير 2021
المملكة المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في وفيات كورونا

بريطانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)


سجلت المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، المسجلة خلال يوم واحد، حيث سجلت ألف و610 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت 33 ألفاً و355 إصابة جديدة بالفيروس، خلال المدة ذاتها.
وأشارت الشبكة إلى أن الأعداد المسجلة أيام الثلاثاء من كل أسبوع، تكون أحيانا أعلى من بقية الأيام؛ نظرا لتأخر البيانات بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

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بريطانيا فيروس كورونا

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