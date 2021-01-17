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على متنها 15 بحارًا.. تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها

01:57 م الأحد 17 يناير 2021
على متنها 15 بحارًا.. تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها

أرشيفية

وكالات:

أعلنت السلطات التركية، الأحد، غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن، المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

وصرح حاكم الولاية سنان غونر، للصحفيين بأن السفينة غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد الحاكم أن السلطات المحلية أطلقت عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذين يقدر عددهم بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن ثلاثة قوارب نجاة، وأعلن لاحقا عن إنقاذ ثلاثة من هؤلاء البحارة.

وذكر غونر أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث ومصير طاقم السفينة المنكوبة التي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.

الشرطة التركية تركيا روسيا غرق سفينة

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