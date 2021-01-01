بعد تهديد واشنطن.. تقارير: البحرية الإيرانية ترفع مستويات التأهب بالمنطقة

وكالات:

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن البحرية الإيرانية رفعت مستويات التأهب في المنطقة.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول أمريكي، أنه لا يُعرف بعد ما إذا كان التأهب الإيراني لغرض دفاعي أو هجومي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ووجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة، في الذكرى الأولى للضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق.

وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، اليوم الجمعة، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أمريكي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

واغتالت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.

وبعد أيام من الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية كانت تتمركز فيها قوات أمريكية، وأسقطت القوات الإيرانية التي كانت في حالة تأهب قصوى، طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ عقب إقلاعها من طهران.