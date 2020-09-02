نائب إردوغان عن رفع حظر السلاح الأمريكي عن قبرص: تكرار لأخطار أوروبا

أنقرة- (د ب أ):

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه "زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة".

وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف أوقطاي القرار الأمريكي بأنه "تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

وشدّد أوقطاي، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، على أن "تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السماح ببيع أسلحة دفاعية غير فتاكة إلى قبرص، منهية بذلك حظر أسلحة استمر لعقود على الجزء ذي الأغلبية اليونانية من الجزيرة المقسمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس :"جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني".

وصوت الكونجرس العام الماضي على رفع الحظر، الذي تم فرضه لأول مرة في عام 1987، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت أخرت تنفيذ قرار الكونجرس.