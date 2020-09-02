التشيك تسجل 503 حالات إصابة بكورونا والإجمالي يتخطى الـ25 ألفا

براغ - (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة التشيكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفعت إلى 25 ألفا و117 حالة، وذلك بعد تسجيل 503 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر (راديو براغ الدولي) اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 425 حالة حتى الآن، بينما تعافى أكثر من 18 ألف مصاب.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.