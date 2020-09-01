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2 مليون حالة.. الهند تحطم رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا

09:58 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
2 مليون حالة.. الهند تحطم رقما قياسيا عالميا في إصابات كورونا

الهند بفيروس كورونا

نيودلهي- أ ش أ:

سجلت الهند حوالي 2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، في أعلى رقم قياسي تعلنه دولة خلال أي شهر منذ تفشي الوباء.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن البلاد شهدت أيضا ارتفاعا في الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، حيث سجلت 28 ألفا و859 حالة وفاة في أغسطس، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بحصيلة الشهر السابق.

هذا المحتوى من

Asha
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