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الحزب الحاكم في اليابان يحدد سباق القيادة بعد استقالة شينزو آبي

06:44 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
الحزب الحاكم في اليابان يحدد سباق القيادة بعد استقالة شينزو آبي

شينزو آبي

طوكيو - (د ب أ)

من المقرر أن يحدد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، جدول سباق القيادة لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن استقالته بسبب ظروف صحية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المقرر أن يعقد الحزب انتخابات القيادة في 14 سبتمبر.

وتردد أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لذلك المنصب، يحظى بدعم واسع النطاق بين نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ونقلت كيودو عن مصدر لم تكشف عنه من الحزب أن سوجا سيعلن ترشحه للمنصب غدا الأربعاء.

كان آبي قد أعلن استقالته يوم الجمعة لأسباب صحية بعد قضاء سبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شؤون البلاد.

وقال آبي/65 عاما/ في مؤتمر صحفي إنه سيبقى في منصبه إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وأضاف آبي إنه كان قد شعر باعتلال صحته في منتصف يوليو الماضي، وتم تشخيص حالته الصحية، بعد زيارة المستشفى مرتين في وقت سابق هذا الشهر، بمرض في الأمعاء يسمى "التهاب القولون التقرحي".

شينزو آبي طوكيو اليابان

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