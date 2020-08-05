تقارير: مقتل 15 شخصا في انفجار وقع "منذ يومين" بكوريا الشمالية

كتب- محمد صفوت:

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو قالت إنها حصلت عليه ويظهر أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مدينة في كوريا شمالية بالقرب من الحدود مع الصين وسط تقارير عن وقوع انفجارات بالمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب "أسوشيتد برس" فلم ترد بيانات رسمية من كوريا الشمالية أو الصين بشأن ما حدث في مديمة هييستان الكورية، الاثنين الماضي.

وتقول وسائل الإعلام في كوريا الجنوية، نقلاً عن جماعات المراقبة الخارجية، إن انفجار وقع بسبب تسرب غاز أدى لمقتل العشرات وإصابة آخرين.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنها لم تتأكد بعد بشأن الحادث الذي تتحدث عنه وسائل إعلام كوريا الجنوبية.

ويُظهر الفيديو الذي حصلت عليه الوكالة الأمريكية ألسنة اللهب البرتقالية وإطلاق الدخان الأسود في السماء من "هييسان" أثناء سماع أصوات تشبه صوت الانفجار، ويمكن رؤية عدد قليل من الناس يشاهدون المشهد من الجانب الصيني من الحدود.

تحققت وكالة أسوشيتد برس من الموقع بعد فحص مقاطع فيديو سياحية أخرى للحديقة تظهر نفس الهياكل والأضواء. وقد تم تداول مقاطع فيديو أخرى للانفجارات التي تم الإبلاغ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والكورية الجنوبية.

وفي سيول، قالت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية ووزارة التوحيد، التي تتعامل مع العلاقات مع الجارة الشمالية، إنهما لم تستطيعا تأكيد الانفجارات المبلغ عنها على الفور.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد يوه سانجكي للصحفيين، إنه لا يزال يشعر بالأسف على أي إصابات محتملة جراء الانفجار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيول مقرًا لها وتهتم بشأن كوريا الشمالية.

ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر مطلع في كوريا الشمالية، اليوم قوله، إن نحو ١٥ شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانجانج.