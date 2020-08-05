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سعودي يُرهب زوجته بـ"ذئب مفترس" ويخرج من قسم الشرطة بكفالة

09:06 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
سعودي يُرهب زوجته بـ"ذئب مفترس" ويخرج من قسم الشرطة بكفالة

ذئب مفترس

الرياض- (د ب أ):

قام مواطن سعودي في منطقة تبوك شمال المملكة، بإدخال "ذئب مفترس" إلى غرفة النوم على "عروسه" لإرعابها بعد أسبوعين من الزواج، ما تسبب لها بصدمة نفسية دخلت على إثرها المستشفى.

ونقلت مواقع إخبارية سعودية عن شقيقة العروس إن أختها كانت من أجمل الفتيات، ولم تكن تشتكي من مشاكل نفسية أو صحية، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن شقيقتها تتعرض للضرب بشكل يومي من زوجها، مضيفة أنها فقدت الوعي من الضرب المستمر وأصبحت لا تعرف أقاربها.

وتابعت أختي ترقد حاليًا بالمستشفى بعد أن ألقاها زوجها في الشارع بلا عباءة أو شيء يسترها، مطالبة بمحاسبته ومعرفة أسباب خروجه من مركز الشرطة بالكفالة.

ذئب مفترس مواطن سعودي السعودية

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