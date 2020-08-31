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إصابات بانفجار في مطعم بأبوظبي

10:24 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
إصابات بانفجار في مطعم بأبوظبي

انفجار في مطعم بأبوظبي - ارشيفية

وكالات:

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، إن شرطة أبوظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وأفادت الوكالة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: " شرطة أبوظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـ أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

انفجار مطعم شرطة أبوظبي أبوظبي

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