أمريكا تسجل 99ر5 مليون حالة إصابة ونحو 183 ألف وفاة بكورونا

واشنطن - (د ب أ):

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنسبة 8ر0 بالمئة اليوم الأحد مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت حتى الساعة 52ر3 مساء بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة بأمريكا فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 7ر0 بالمئة طوال الأسبوع الماضي.

وتصدرت كاليفورنيا الولايات من حيث الإصابات المؤكدة بالفيروس، بعدد بلغ 704 آلاف و299 حالة، بزيادة 7ر0 بالمئة عن الفترة نفسها من يوم السبت.

وشهدت هاواي زيادة نسبتها 9ر3 بالمئة في عدد حالات الإصابة عن يوم السبت، ليصل الإجمالي إلى 8139 حالة.

وسجلت ولاية تكساس العدد الأكبر للوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بوفاة 133 شخصا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة 99ر5 مليون حالة، بينما وصلت حالات الوفيات في المجمل إلى 182 ألفا و885 حالة بالفيروس.