بعد أشهر من "إغلاق كورونا"..الملكة إليزابيث تلتقي الأمير ويليام وأسرته

وكالات:

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، اجتمعت مع حفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة للمرة الأولى منذ إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، عُقِد اجتماع الأسرة بعد 5 أشهر تقريبًا من إخبار الملكة للبريطانيين بقولها: "سنلتقي مُجددًا" في خطاب تاريخي للأمة بعد أزمة الإغلاق.

وبحسب الصحيفة، فهذا أول اجتماع مباشر بين الملكة وكل من دوق ودوقة كمبردج وأبنائهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس منذ بدء الإغلاق في مارس الماضي.

ويقال إن ويليام وكيت والأطفال الثلاثة زاروا قلعة «بالمورال» في اسكتلندا، حيث كانت الملكة والأمير فيليب في عزلة آمنة من "كوفيد – 19" منذ بداية أغسطس. وتعد قلعة "بالمورال" مقر إقامة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية في اسكوتلندا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر- لم تسمها- إن الملكة أمضت وقتًا مع أحفادها أثناء وجودها في الخارج، كما ورد أن الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة، دوق إدنبرة، وزوجته صوفي، والأميرة آن ابنة الملكة، كانوا في لقاء الملكة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال أحد المصادر لـ"ذا صن": "اجتمعت العائلة الملكية في نهاية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من وجود إجراءات صارمة للغاية مع التباعد الاجتماعي، فقد تمكنوا من إيجاد طرق لرؤية بعضهم".

وتتواجد الملكة إليزابيث (94 عامًا) وزوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة (99 عامًا) في اسكتلندا منذ 4 أغسطس الجاري. ويُتوقع أن يمكثوا هناك حتى أوائل أكتوبر، وسينضم إليهم أفراد الأسرة طوال فترة إقامتهم. وكان الزوجان في عزلة في قلعة وندسور منذ 19 مارس.