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قصف إسرائيلي على مواقع لحماس في غزة ردا إطلاق بالونات حارقة

10:08 ص الأحد 30 أغسطس 2020
قصف إسرائيلي على مواقع لحماس في غزة ردا إطلاق بالونات حارقة

عسكريون إسرائيليون بحاولون إطفاء حريق اندلع في حقل

غزة- (أ ف ب):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دباباته قصفت، الأحد، مواقع لحركة حماس في غزة بينما يتزايد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع الفلسطيني على اسرائيل على الرغم من جهود الوساطة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشر الأحد إن "دبابات جيش الدفاع أغارت على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن هذا القصف جاء "ردا على مواصلة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

ولم يعلن عن إصابات حتى الآن.

ومنذ 6 أغسطس، تشن اسرائيل عمليات قصف متقطعة ردا على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ باتجاهها.

وأفادت حصيلة لهيئة المطافئ أن البالفونات الحارقة تسببت بأكثر من 400 حريق في جنوب اسرائيل.

وبعد زيارة قام بها وفد مصري في منتصف أغسطس، توجه رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة محمد العمادي إلى غزة الثلاثاء.

وقالت مصادر قريبة من مكتب اللجنة إنّ الموفد العمادي وصل إلى القطاع حاملاً معه ثلاثين مليون دولار، هي قيمة المساعدة المالية التي تقدّمها الدوحة شهرياً للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وذكرت أن العمادي التقى قبل زيارته لغزة مسؤولين إسرائيليين. وأشار إلى وجود "موافقة على إنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية وتخفيف الحصار تدريجيا، وإعادة إمداد غزة بالوقود".

وظهرت المواد المتفجّرة التي تحملها البالونات والطائرات الورقيّة لأوّل مرّة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات العام 2018، حيث كانت تُطلَق يوميّاً عبر الحدود.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على القطاع ردّاً على إطلاق البالونات الحارقة. وتمثّلت تلك العقوبات بإغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

هذا المحتوى من

AFP
قصف إسرائيلي غزة حماس

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