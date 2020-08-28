رسمياً.. ترامب يعلن الترشح للرئاسة الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية.
وقال ترامب: سنحمي الولايات المتحدة من كل الأخطار، وفق سكاي نيوز.
وأضاف ترامب خلال كلمته أن الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 في نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 التي تجرى كل أربع سنوات.
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