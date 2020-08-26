وفيات فيروس كورونا في الهند تقترب من 60 ألف شخص
نيودلهي - (أ ش أ):
أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية تسجيل 67 ألفا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد عتبة 3.2 مليون.
وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1059 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 59 ألفا و449 شخصا.
جدير بالذكر أن الهند أشدّ دول آسيا تضرّراً بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة.
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