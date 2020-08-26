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باكستان: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 294 ألف حالة

08:22 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
باكستان: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 294 ألف حالة

أرشيفية

إسلام آباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 294 ألفا و193 حالات.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و267 حالة.
وأوضحت القناة الباكستانية أنه تم تسجيل 128 ألفا و676 حالة إصابة في إقليم (السند) في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم (البنجاب) 96 ألفا و466 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم (بلوشستان) تسجيل 12 ألفا و664 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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