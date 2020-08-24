رئيس البرلمان الليبي يدعو القوى الأمنية في طرابلس إلى حماية المتظاهرين

وكالات

دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الاثنين، القوى الأمنية في طرابلس التي تشهد تظاهرات لليوم الثاني على التوالي، إلى حماية المتظاهرين، حسبما ذكرت العربية.

وأكد صالح، اليوم، على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي للمواطنين.

وتشهد طرابلس منذ أمس الأحد، مظاهرات ضد ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وتنديدًا بالأوضاع المعيشية المتدهورة، وللمطالبة بطرد المرتزقة والغزاة الأتراك من البلاد.

هذا وأطلقت عناصر مسلحة، مساء اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال شهود عيان، إن كتيبة النواصي التابعة لميليشيات طرابلس تطلق أعيرة نارية لترهيب المتظاهرين وسط العاصمة.

وأفادت قناة "العربية" السعودية، نقلاً عن ‏مصادر أن قوة عسكرية تحمل شعار الوفاق تدخل "ميدان الشهداء" بطرابلس، وتواصل عمليات الاعتقال، التي بدأت أمس الأحد بعد تظاهرة حاشدة في طرابلس، ضد حكومة السراج.

دخلت التظاهرات في العاصمة الليبية، طرابلس، الاثنين، يومها الثاني، فيما ردت الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

وردد المشاركون في هذه التظاهرات الهتافات المنددة بحكومة السراج، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، لاسيما انقطاع الكهرباء والماء المتكرر، في بلد يملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا.

وطالت هتافات المتظاهرين المرتزقة السوريين الذين دفع بهم الرئيس التركي، رجب أردوغان، إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات الوفاق، مشيرين إلى أن هؤلاء يقبضون بالدولار فيما تنقطع رواتب الليبيين منذ أشهر.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات، الأحد، في طرابلس.