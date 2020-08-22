إيطاليا تسجل 1071 إصابة جديدة بكورونا بعد تخفيف إجراءات العزل العام

روما - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ 12 مايو الماضي عقب تخفيف الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن بيان الوزارة إن أعداد الوفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفضت حيث سُجلت 3 حالات مقارنة بـ9 حالات في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في إيطاليا إلى 35 ألفا و430 حالة بينما بلغ إجمالي الحالات الإيجايبية النشطة حاليا 17 ألفا و503 حالات، بزيادة قدرها 825 حالة عن اليوم السابق.

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس وأبريل، إلا أنها شهدت زيادة مطردة في الإصابات خلال الشهر الماضي.

وأعلن أستاذ علم المناعة المعروف من جامعة ميلانو الحكومية، ماريو كليريتشي، الإثنين الماضي، أن الموجة الثانية من "كوفيد 19"، ستكون أخف بكثير، لأن فيروس كورونا سيكون أضعف بشكل كبير بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في أشهر الصيف.

وبلغ، اليوم، إجمالي الإصابات المسجلة بـ/كوفيد-19/ حول العالم أكثر من 23 مليونا و15 ألفا حالة، فيما بلغت الوفيات 800 ألفا و937 حالة.