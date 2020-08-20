بومبيو: النظام الإيراني يتلقى دعمًا من أوروبا وعدم تمديد حظر السلاح "خطأ جسيم"

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الأوروبين يدعمون الحكومة الإيرانية، لافتًا إلى أن عدم تمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران سيكون "خطأ جسيمًا".

وقال بومبيو، في كلمة، اليوم الخميس، ونقلتها فضائية العربية "الميليشيات في العراق وحزب الله اللبناني يعانون من نقص التمويل بسبب العقوبات الأميركية".

وتابع "حزب الله يعيش الآن وضعا سيئا بسبب عقوباتنا".

وأردف "الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بأن تبيع أسلحة تقليدية مثل الدبابات".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت رسميا يوم الخميس الأمم المتحدة بمطلبها إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية الكبيرة للاتفاق النووي لعام 2015.

وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الإخطار إلى مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة كانت تبلغ الهيئة ب"عدم أداء مهم" من قبل إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. نتيجة لذلك، قالت كرافت إن العملية التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد بدأت.

وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن بعض الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، لكن طهران تقول إن هذه كانت نتيجة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق بالانسحاب منه ثم إعادة فرض عقوبات قاسية من جانب واحد.