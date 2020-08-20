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روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول نية واشنطن إعادة العقوبات على إيران

11:07 م الخميس 20 أغسطس 2020
روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول نية واشنطن إعادة العقوبات على إيران

مجلس الأمن الدولي

موسكو - (أ ش أ):

دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس أن ذلك يأتي رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلها في تمرير مشروع قرارها بشأن تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وقد قدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، لكن روسيا والصين والدول الأوروبية الكبرى تعارض المساعي الأمريكية.

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