مبادرة إيفانكا ترامب تخصص 122 مليون دولار لبرنامج تمكين المرأة

واشنطن 11 آب/ أغسطس (د ب أ)

أعلنت إيفانكا ترامب اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 122 مليون دولار في شكل برامج جديدة وشراكات من أجل مبادرة التنمية والإزدهار العالمية للمرأة، وهو برنامج لتمكين المرأة تترأسه ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومساعدته.

وقالت ترامب إن المبادرة، التي تهدف إلى تمكين المرأة من خلال التنمية الاقتصادية، قدمت مساعدات لـ 12 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في فبراير 2019.

وتهدف الآن إلى مساعدة 50 مليون امرأة في البلدان النامية لتحسين وضعهن الاقتصادي بحلول عام 2025.

وأضافت ترامب: "هذا العام، استثمر صندوق الحوافز التابع لمبادرة التنمية والإزدهار العالمية للمرأة بالفعل مبلغ 34 مليون دولار في 16 نشاطًا جديدًا في 43 دولة."

والبرنامج هو شراكة مع الشركات الأمريكية مثل "وول مارت" و"وي كونيكت" و"ماستركارد".