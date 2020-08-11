مركز روسي: استخدام لقاح كورونا يبدأ مع المرحلة الثالثة لتجريبه بموسكو
موسكو- أ.ش.أ:
أعلن مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج أن دخول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد حيز الاستخدام سيجري بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة لتجريبه في موسكو.
وقال جينتسبورج في تصريح نقلته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، الثلاثاء: "ستجري المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح في موسكو، وسيبدأ التداول المدني له في المناطق الروسية الأخرى".
وأضاف "لن يكون اللقاح كافيا لتغطية الـ85 منطقة المكونة للاتحاد الروسي، ولكن يمكن تغطية من 10 إلى 15 منطقة روسية، منوها بأن المركز جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار بمجرد استلام المخصصات المالية اللازمة لذلك".
وأوضح أن المركز سيسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخص، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف ستجري عملية التطعيم في المناطق، وهل ستكون هناك طوابير أم لا؟.
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