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مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصريحات التركية ضد الإمارات

04:06 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصريحات التركية ضد الإمارات

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرياض- أ ش أ:

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات.

وأكد الحجرف، خلال لقائه في مقر الأمانة العامة، الثلاثاء، بأردوغان كوك، سفير تركيا لدى السعودية، حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، مؤكدا تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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