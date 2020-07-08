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البرازيل: إصابات كورونا 1.67 مليون والوفيات 66 ألفا و741

03:24 م الأربعاء 08 يوليه 2020
البرازيل: إصابات كورونا 1.67 مليون والوفيات 66 ألفا و741

فيروس كورونا

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1.67 مليون حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس وصلت إلى 66 ألفا و741 حالة، بينما تعافى 1.11 مليون من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 19 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

فيروس كورونا البرازيل كوفيد 19

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