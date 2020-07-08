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الجيش التونسي يطلق النار على سيارات "مشبوهة" اخترقت الحدود مع ليبيا

03:28 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الجيش التونسي يطلق النار على سيارات "مشبوهة" اخترقت الحدود مع ليبيا

الجيش التونسي - أرشيفية

تونس- (د ب أ):

أطلق الجيش التونسي رصاصات على أربع سيارات قادمة من التراب الليبي على الحدود بين البلدين، في وقت بدأت فيه السلطات العسكرية بالتحقيق في الحادث.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، بأن السيارات التي وصفتها بـ"المشبوهة"، قدمت من داخل الحدود الليبية واخترقت المنطقة الحدودية العازلة ليل أمس الثلاثاء قبل أن ترصدها الوحدات العسكرية.

وتابعت الوزارة أن الوحدات العسكرية وعملا بأحكام القرار الجمهوري القاضي بالتدرج في استعمال القوة، أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء؛ لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنها لاذت بالفرار.

وبدأت المحكمة العسكرية في صفاقس التحقيق في الحادث اليوم، بحسب ما جاء في البيان.

كانت السلطات التونسية وضعت ساترا ترابيا على جزء من حدودها الشرقية مع ليبيا بموازاة خندق مائي منذ 2016 بهدف الحد من عمليات التهريب والتصدي لمحاولات التسلل وتسريب أسلحة عبر ليبيا.

الجيش التونسي ليبيا تونس

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