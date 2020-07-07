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"المارينز الأمريكية": إطلاق نار في إحدى قواعدنا بولاية كاليفورنيا

06:05 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
"المارينز الأمريكية": إطلاق نار في إحدى قواعدنا بولاية كاليفورنيا

قوات المارينز الأمريكية

(وكالات):

أعلنت قوات المارينز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وقوع إطلاق نار داخل إحدى القواعد التابعة لها بولاية كاليفورنيا

وقال حساب قوات المارينز على تويتر، إن الشرطة العسكرية تتعامل مع الحادث وطوقت موقع القاعدة الأمريكية.

وأضاف:" ولم يتم القبض على أي مشتبه به في إطلاق النار حتى الآن"، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

وفي 6 ديسمبر الماضي، أكدت البحرية الأمريكية مقتل أربعة أشخاص، بينهم مرتكب حادث إطلاق النار، داخل قاعدة "بنساكولا" العسكرية الجوية البحرية في ولاية فلوريدا.

وقبل عامين على ذلك، قتل مسلح آخر 12 شخصاً وأصاب 8 آخرين بجروح في قاعدة للبحرية في واشنطن، على بعد 3 كيلومترات عن مبنى الكابيتول، قبل أن يرديه العسكريون.

وقبل أربع سنوات على ذلك الهجوم، قتل ضابط أمريكي، طبيب نفسي لدى الجيش الأمريكي، 13 شخصاً وأصاب أكثر من 30 آخرين بجروح في قاعدة فورت هود.

قوات المارينز الأمريكية إطلاق نار ولاية كاليفورنيا

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