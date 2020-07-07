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تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

10:32 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في تايلاند

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالاضافة إلى عدم تسجيل وفيات أيضا.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن العدد الإجمالي لحالات الاصابة بقي عند 3195 حالة، كما ثبت عدد الوفيات عند 58 حالة.

وتعافى 3072 مريضا من المرض، بينما لا يزال هناك 65 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت تايلاند أعادت فتح حدودها يوم الأربعاء الماضي أمام بعض الأجانب، في حين استأنفت المدارس والحانات وبيوت الدعارة عملها في ظل إجراءت لاحتواء تفشي الفيروس.

وتم اليوم رفع الحظر المفروض على الرحلات الجارية القادمة للبلاد، مما يتيح بدخول بعض الأجانب وليس السائحين إلى تايلاند. ويسمح للأجانب من الدبلوماسيين وطواقم العمل بالطائرات والمقيمين والذين لهم أفراد أسر تايلانديين بدخول البلاد، بالإضافة إلى الطلاب الذين يسافرون لأسباب طبية.

كما فتحت اليوم معظم الأعمال التجارية، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعادت بعض المتنزهات الوطنية والجزر فتح أبوابها.

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