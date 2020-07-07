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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 11.63 مليون

10:32 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تُلامس 11.63 مليون

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 11.63 مليون حالة حتى صباح الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 11 مليونا و 626 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 6.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 538 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي وبريطانيا والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.

وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز

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  • 3422

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كورونا فى العالم

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    عدد المتعافين

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