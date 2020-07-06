واشنطن تلغي تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت
وكالات
ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن واشنطن ستلغي تأشيرات دخول الطلاب الذين يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت، إلى البلاد.
وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، في بيان اليوم، أن الطلاب الذين ستتحول دروسهم عبر الإنترنت سيتعين عليهم مغادرة البلاد.
وفقًا لصحيفة "ذا هيل" فإنه سيُسمح للطلاب الذين يتلقون برامج شخصية (التعليم التقليدي الذي يعتمد على الحضور) بالبقاء في الدولة، في حين أن المنظمات التعليمية، التي تحتوي على دورات مختلطة عبر الإنترنت وشخصية سيطلب منها التصديق على أن برامجها ليست عبر الإنترنت بالكامل.
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