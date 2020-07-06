البيت الأبيض: حملة ترامب تشجع على ارتداء الكمامات في التجمعات الانتخابية

وكالات



قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت أن "تشجع وبقوة" على ارتداء الكمامات عند حضور الفعالية المقبلة للرئيس الجمهوري وذلك كإجراء احترازي.

وتخطط حملة ترامب لإقامة فعالية في الهواء الطلق يوم السبت في بورتسموث بولاية نيوهامبشير.

وقال ميدوز كبير، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الأمر لا يعدو سوى كونه إجراء احترازيًا.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بارتداء الأقنعة الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه مع الأقنعة الطبية تماما، وذلك رغم عدم ارتدائه الكمامة الطبية علنًا.

وقال ترامب - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أنا مع الأقنعة الطبية وأعتقد أنها جيدة"، مشيرا إلى أنه سيرتدي واحدًا إذا كان سيتعامل مع أشخاص آخرين عن قرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لم يضطر لارتداء قناعًا طبيًا لأن الناس الذين يتعامل معهم تم الكشف عليهم واختبار إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه ليس لديه أي مشكلة في ارتداء القناع الطبي علنا.

وأضاف: "لن يكون لدي مشكلة، في الحقيقة ارتديت قناعا طبيا وأٌعجبني مظهري به.. اعتقدت أني أشبه بالحارس المنعزل".

وجاءت تصريحات ترامب بعد إشادة عدد من رموز الحزب الجمهوري وقادته بارتداء القناع الطبي، كما دعاه البعض لارتداء الكمامة علنا للمساعدة في إنهاء ظاهرة تسييس استخدام الأقنعة الطبية.

جدير بالذكر أن الهيئة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوصت المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج من المنزل لمنع انتشار الفيروس.