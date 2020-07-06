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المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 256 ألفا و848 حالة والوفيات 30639 حالة

04:26 م الإثنين 06 يوليه 2020
المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 256 ألفا و848 حالة والوفيات 30639 حالة

أرشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 256 ألفا و848 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 30639 حالة. وتعافى 199 ألفا و914 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

فيروس كورونا المكسيك مكسيكو سيتي جامعة جونز هوبكنز

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