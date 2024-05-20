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BBC

ميلوني تعرب عن تضامنها مع إيران بعد وفاة رئيسي

01:08 م الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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روما - (د ب أ)

عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط مروحية، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها.

وقالت ميلوني اليوم الاثنين لمحطة "كانالي 5" الإيطالية الخاصة: "أود أن أعرب عن تضامني وتضامن إيطاليا مع الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني".

وذكرت ميلوني أنها على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين وحلفاء مجموعة السبع على خلفية الحادث.

وتتولى إيطاليا حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي تشمل أيضا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال سبب سقوط المروحية غير معلوم. وقالت ميلوني: "أرى في هذه الساعات أن السلطات الإيرانية تعترف بنظرية الحادث وليس بنظريات المؤامرة".

إبراهيم رئيسي ائرة الرئيس الإيراني ادث سقوط مروحية لحكومة الإيرانية
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