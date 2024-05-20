ميلوني تعرب عن تضامنها مع إيران بعد وفاة رئيسي

روما - (د ب أ)

عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط مروحية، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها.

وقالت ميلوني اليوم الاثنين لمحطة "كانالي 5" الإيطالية الخاصة: "أود أن أعرب عن تضامني وتضامن إيطاليا مع الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني".

وذكرت ميلوني أنها على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين وحلفاء مجموعة السبع على خلفية الحادث.

وتتولى إيطاليا حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي تشمل أيضا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال سبب سقوط المروحية غير معلوم. وقالت ميلوني: "أرى في هذه الساعات أن السلطات الإيرانية تعترف بنظرية الحادث وليس بنظريات المؤامرة".