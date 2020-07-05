أستراليا.. أطباء يدعون إلى وقف تخفيف القيود
كانبرا - (د ب أ):
دعت جمعية طبية كبرى في أستراليا إلى وقف مؤقت لتخفيف القيود المفروضة بسبب مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء البلاد بعد الطفرة المقلقة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.
وسجلت الولاية 108 حالات جديدة يوم السبت، وهو ثاني أعلى عدد اصابة في اليوم منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأسترالية اليوم الأحد.
وحثت الجمعية على عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد وإغلاق غير مسبوق لتسعة أبراج إسكان عامة في ملبورن.
ويقول توني بارتون، رئيس الجمعية الطبية الأسترالية، إن حالات التفشي الجديدة في ملبورن تذكير صارخ بأن المعركة ضد كوفيد-19 لم تنته بعد، ويحتاج الأستراليون إلى تعلم التعايش مع الفيروس.
وقال بارتون في بيان اليوم الأحد "إن حالات التفشي الجديدة ترسل إشارة قوية بأن الولايات الأخرى يجب عليها أن تعيد التفكير في وتيرة تخفيف القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 حتى يتم التحكم في عمليات انتقال العدوى في ملبورن لتجنب خطر حدوث وضع مماثل في مجتمعاتهم".
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