بعد هجوم رفح.. حماس تعلن تغيير استراتيجيتها التفاوضية

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول.

وأضافت الحركة الإسلامية، أن هجوم جيش الاحتلال على رفح بعد إعلاننا الموافقة على مقترح الوسطاء يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق، موضحة أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة.

وتابعت حماس، أنها ستجري مشاورات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية، مشيرة إلى أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة وغزة ستكون دوما مقبرة للغزاة المحتلين.

وأكملت حماس: "تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي الزيتون بمدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

وكشف جيش الاحتلال، عن أسماء القتلى وهما إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هشارون، ويوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك وإرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع ودانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.