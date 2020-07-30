الفيضانات في كوريا الجنوبية تقتل شخصًا وتغرق مئات المنازل والسيارات

سول- أ ش أ:

سقط ما يقرب من 200 مليمتر من الأمطار، الخميس، مدينة "دايجون" والمناطق المجاورة لها في وسط كوريا الجنوبية، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وغرق مئات المنازل والسيارات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني- إن 197 مليمترًا من الأمطار سقطت في دايجون، على بعد 150 كيلومترًا جنوب العاصمة "سول" من الساعة 6 مساء من يوم الأربعاء حتى الساعة 11 صباحًا من الخميس بالتوقيت المحلي، و150.5 مليمتر في مدينة جوم سان المجاورة، و144 ملليمترًا في جيه ريونج.

وألغت الهيئة التحذيرات من هطول الأمطار الغزيرة لدايجون وجميع المناطق المجاورة لها باستثناء جون سان في الساعة 11:20 صباحًا، لكنها حثت سكان المناطق على توخي الحذر من الأمطار الإضافية التي قد تصل كميتها إلى ما يقرب من 200 مليمتر حتى صباح يوم غد الجمعة.

وتوفي شخص يقيم في مجمع سكني بدايجون جراء نوبة قلبية بعد غرق أجزاء من المجمع، وأنقذ رجال الإطفاء حوالي 80 شخصًا من المجمع السكني بالقارب.

ولقي شخص آخر مصرعه في دايجون إثر تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء قيامه برفع مياه الأمطار من مرفق جولف داخلي غارق.

وذكرت بلدية دايجون أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة غمرت 28 شقة و85 منزلا منفصلا و55 سيارة حتى الآن.