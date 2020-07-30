أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

"قدّم معلومات سرية".. إسرائيل تكشف تفاصيل عن قائد حماس الذي هرب من غزة

02:04 م الخميس 30 يوليه 2020
"قدّم معلومات سرية".. إسرائيل تكشف تفاصيل عن قائد حماس الذي هرب من غزة

حركة حماس - أرشيفية

وكالات:

كشفت إسرائيل، الخميس، أن القائد الميداني في حماس الذي هرب من غزة مؤخرًا، يُدعى عز الدين حسين.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد مجموعة صواريخ تابعة لحماس هرب من غزة لإسرائيل وقدم معلومات نوعية وسرية.

وأفاد المتحدث الإسرائيلي بأن عزالدين حسين قدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها، وفق ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف أن عزالدين حسين يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وأنه هرب بحرا من غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت "العربية" أن قائدًا في القوة البحرية التابعة لحركة حماس هرب وبحوزته وثائق خاصة بالحركة بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

في المقابل، هاجمت حماس، في بيان، "العربية"، دون أن تنفي خبر هروب القيادي معتبرة ذلك "حملة تشويه بحقها"، زاعمة أنها "تهدف للمس بمقاومة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

بالتزامن، أعلنت وزارة داخلية حماس في قطاع غزة "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

حركة حماس غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

تونس: انتهاء التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.. وبدء الفرز (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تونس: سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي