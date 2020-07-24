رداً بالمثل..الصين تغلق قنصلية أمريكية ذات أهمية استراتيجية على أراضيها

بكين- (بي بي سي):

أغلقت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة تشنغدو، جنوب غربي البلاد، في أحدث خطوة للتصعيد المتبادل بين البلدين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية إنها قررت إلغاء ترخيص القنصلية الأمريكية في تشنغدو، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن الأمريكية، الأربعاء الماضي.

ووصف البيان القرار الصيني بأنه "رد ضروري ومشروع على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة".

وكانت واشنطن قد أمرت بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن، في خطوة قالت إنها اتُخذت لحماية الملكية الفكرية الأمريكية وبيانات الأمريكيين الخاصة.

ووصفت بكين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، وانغ وينبين، الخطوة الأمريكية بأنها "استفزاز سياسي ينتهك القانون الدولي، والاتفاق القنصلي الثنائي بين الصين والولايات المتحدة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن اتهمت إدارة الرئيس ترامب، مراراً، الحكومة الصينية بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في العالم وإخفاء المعلومات بشأنه، إلى جانب تصاعد الخلاف بينهما إثر فرض الصين قانون أمني جديد مثير للجدل في هونغ كونغ.

وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية الأمريكية في تشنغدو، التي تأسست عام 1985، ويعمل بها حاليا أكثر من 200 موظف، تحظى بأهمية استراتيجية بسبب قربها من منطقة التبت ذاتية الحكم.