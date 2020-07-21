السعودية تؤكد دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا.

كما أكدت المملكة "ترحيبها بالمبادرة المصرية التي سعت إلى تحقيق حل سياسي ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء"، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي سلمها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خالد بن محمد منزلاوي لمجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيا، اليوم الثلاثاء، تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحمل الدكتور منزلاوي في كلمته "مجلس الأمن مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية"، وحث المجتمع الدولي على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.

وشدد على أن المملكة "تؤكد أن أي حل للنزاع ينبغي أن يكون على أساس حل الدولتين، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها جميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وأضاف "تقدر المملكة للمجلس إدانته الهجمات الإرهابية الغاشمة التي قامت بها الميليشيات الحوثية الانقلابية مؤخرا على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة وتستنكر استمرارها في تهديد حياة المدنيين، كما ترحب المملكة بعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة أزمة ناقلة النفط صافر".

وأفاد بأن المملكة "تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية ".

وأعرب عن إيمان المملكة بأن "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية التي تنتهك وتتحدى المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن".