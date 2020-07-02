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بريطانيا تعلن حزمة مساعدات جديدة للأونروا وتؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين

05:28 م الخميس 02 يوليه 2020
بريطانيا تعلن حزمة مساعدات جديدة للأونروا وتؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين

جيمس كليفرلي

القدس - (أ ش أ):

أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل تمكينها من مواصلة توفير الدعم الحيوي لهم.

وأضاف كليفرلي في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين(وفا) اليوم الخميس أن "هذا الدعم المقدم من المملكة المتحدة سيساعد وكالة "غوث" في مواصلة ما فوضتها به الأمم المتحدة لتوفير الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين، لكي تتمكن من توفير الخدمات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم".

وقال: "لطالما كانت المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لوكالة الأونروا، حيث الدعم المقدم من المملكة المتحدة للوكالة في العام الماضي أتاح توفير التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، وساعد أكثر من 3.5 مليون فلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية".

وتابع إن "ظروف المعيشة الصعبة نتيجة الكثافة السكانية الهائلة، بالإضافة إلى الصراع المستمر الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، جعلهم عرضة بشكل خاص لآثار جائحة "كورونا"، حيث زادت من التحديات التي تواجه "الأونروا" في توفير خدماتها الأساسية، ومع ذلك يواصل موظفوها العمل بلا كلل ولا ملل من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين".

وأوضح أن هذا التمويل الإضافي المعلن عنه اليوم بقيمة 33.5 مليون جنيه استرليني، يرفع إجمالي مساهمة المملكة المتحدة ل "أونروا" لعام 2020 إلى 34.5 مليون جنيه إسترليني، مؤكدا أن بلاده ستبقى ملتزمة بشدة بدعمها "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

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