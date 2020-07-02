كورونا في ألمانيا: الإصابات 195 ألفا و893 والوفيات 8995
فرانكفورت- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في ألمانيا إلى 195 ألفا و893 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 8995 حالة، وتعافى 179 ألفا و100 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد .
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