نواب أمريكيون يقدمون مشروع قانون لمعاقبة تركيا بسبب شرائها "إس ٤٠٠"

وكالات:

قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت تركيا عرضت مجددا على الولايات المتحدة، تأسيس مجموعة عمل فنية بمشاركة حلف شمال الأطلسي، للمساعدة على حل الخلاف حول شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية أثارت غضب واشنطن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو خلال مناسبة للمجلس الأطلسي عبر الإنترنت، إن موقف تركيا بشأن حل القضية لم يتغير.

وأضاف "نعرض على الولايات المتحدة تأسيس مجموعة عمل فنية تضم حلف شمال الأطلسي، ويمكن للحلف أن يقود مجموعة العمل الفنية. وهذا العرض لا يزال مطروحا".

وأكد أن تركيا ما زالت مستعدة لشراء بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية إذا قدم لها عرض جيد. فيما قالت واشنطن مرارا إنها لا تعتزم تزويد تركيا بالبطاريات ما لم تقم بإعادة صواريخ "إس-400" الروسية.

وخيم التوتر على العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي العام الماضي عندما اشترت تركيا منظومات الدفاع الروسية "إس-400" مما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات وتعليق مشاركة تركيا في برنامجها للطائرات "إف-35".

وتقول الولايات المتحدة إن صواريخ "إس-400" ليست متوافقة مع أنظمة الحلف، وتمثل تهديدا لقدرات طائرات "إف-35"، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، على التخفي، لكن تركيا تنفي هذا وتقول إن الصواريخ لن يتم دمجها في دفاعات الحلف.