رئيس مجلس النواب الليبي يزور الجزائر غدا السبت
الجزائر- (د ب أ):
كشف تقرير إخباري أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، سيصل الجزائر مساء غد السبت في زيارة تدوم يومين هي الثانية من نوعها في غضون شهر.
وأوضحت صحيفة " الخبر" الجزائرية في موقعها الكتروني اليوم الجمعة، أن عقيلة صالح، سيبحث خلال زيارته إلى الجزائر تطورات الأزمة الليبية ومساعي الحل السياسي في هذا البلد.
وذكر التقرير أن عقيلة صالح سيلتقي بعد غد الأحد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس المجلس الشعبي الوطني ( مجلس النواب) سليمان شنين.
ولفت أنه سيناقش مع المسؤولين الجزائريين آخر تطورات المشهد الليبي، خاصة بعد الخطوة المصرية الأخيرة المتعلقة بتسليح القبائل والتدخل العسكري باسمها في ليبيا.
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