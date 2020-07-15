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أوكرانيا تتخطى الـ55 ألف إصابة بكورونا بتسجيل 836 حالة خلال يوم واحد

10:07 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
أوكرانيا تتخطى الـ55 ألف إصابة بكورونا بتسجيل 836 حالة خلال يوم واحد

أرشيفية

كييف- (أ ش أ):

أعلنت أوكرانيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، اليوم الأربعاء إلى 55 ألفا و607 حالات، وذلك بعد تسجيل 836 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأن البلاد سجلت 15 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا في حين تعافى 977 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات بهذا المرض منذ بداية الوباء في أوكرانيا بلغت ألفا و427، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 28 ألفا و131 شخصا من الفيروس في أوكرانيا.. وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في منطقة لفيف (171) تليها العاصمة كييف بـ (147) حالة ومنطقة خاركيف (64) ومنطقة زاكارباتيا (57) ومنطقة أوديسا (56).

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فيروس كورونا كييف أوكرانيا

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