مجلس الأمن الدولي يمرر مشروع قرار حول المعونات الإنسانية لسورية

نيويورك - ( د ب أ )

وافق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم السبت، على مشروع قرار يضمن استمرار المعونات الإنسانية لسوريا التي تشهد صراعات مسلحة.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، حثت شركاءها في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، على معارضة مسعى روسي لغلق منفذين حدوديين أمام المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين السوريين، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه الخير في مواجهة الشر، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وصوتت روسيا والصين، الثلاثاء الماضي، لمنع المجلس المكون من 15 دولة من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا.

واستخدمت روسيا والصين، حق الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".