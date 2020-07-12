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موسكو: مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب

12:14 ص الأحد 12 يوليه 2020
موسكو: مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

ذكر مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش السوري صد هجوما لـ 250 مسلحا على مواقعه في إدلب، مخلفا 8 قتلى في صفوف المهاجمين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن رئيس المركز الأدميرال ألكسندر شيربتسكي قوله إن مجموعتين من من الجماعات المسلحة غير الشرعية، يبلغ قوامها 250 شخصا من زيتونجيك شنوا هجوما على مواقع القوات الحكومية في إدلب، مضيفا أن القوات السورية صدت الهجوم دون إصابات في صفوفها.

وفي 5 مارس الماضي، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وإقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة.

وخرقت المجموعات المسلحة أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري كانت أكبرها في مايو الماضي، على قرية الطنجرة في سهل الغاب، والتي ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري، ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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