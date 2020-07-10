متظاهرون أمام سفارة أمريكا في بيروت: "لن نجوع حتى لو صار الدولار بـ100 ألف ليرة"

بيروت- ( د ب أ ):

نظم عدد من المواطنين ينتمون إلى منظمات شبابية وحزبية اعتصامًا بعد ظهر اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان، احتجاجًا على التدخلات الأمريكية في الشؤون اللبنانية.

وتجمع المواطنون الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، أمام السفارة الأمريكية، ورفعوا أعلام "حزب الله، التنظيم الشعبي الناصري، المرابطون، حركة الشعب، والحزب السوري القومي الاجتماعي".

وأعرب المحتجون عن رفضهم للتدخلات الأمريكية بالشؤون اللبنانية، وقالوا: "لن نسمح لأحد بالتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، حتى لو صار الدولار بـ100 ألف ليرة، لن نجوع".

وضربت القوى الأمنية طوقاً على المداخل المؤدية إلى مبنى السفارة الأمريكية للحيلولة دون وصول المعتصمين إليها.

ورشق عدد من المحتجين الحجارة باتجاه السفارة الأمريكية، فيما استخدمت القوى الأمنية المياه والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين عن السور الحديدي الذي يفصلهم عن مبنى السفارة.