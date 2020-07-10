ماكرون يطلب من نتنياهو عدم المضي قدما في ضم أراضي الضفة الغربية

باريس (د ب أ)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم المضي قدما في خطته لضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة.

وحذر ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثة هاتفية جرت بينهما أمس الخميس من أن تنفيذ خطة الضم سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وجهود تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أكد مجددا على صداقة فرنسا مع إسرائيل و"التزامها الثابت" بأمنها.

وتأتي خطوة الضم الإسرائيلية لجزء من أراضي الضفة الغربية استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي يرفضها الفلسطينيون بشكل قاطع.

وبموجب الخطة الأمريكية، ستفرض إسرائيل سيادتها على حوالي 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بينما سيحصل الفلسطينيون على النسبة المتبقية، 70 في المئة، لإقامة دولة غير متصلة الأراضي.

وليس من الواضح حاليا بالضبط مساحة الأراضي التي تسعى إسرائيل إلى ضمها.