اتفاق إيطاليا واليونان.. ضربة قاصمة لأردوغان تُغرق طموحاته في "المتوسط"

كتبت – إيمان محمود:

في وقت ظنّ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اقترب من أطماعه في ليبيا؛ قطعت إيطاليا بشكل مفاجئ الطريق أمامه بتوقيع اتفاقية تاريخية مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتُعد هذه الاتفاقية ضربة قاصمة لأردوغان، وردّ مفاجئ من إيطاليا التي لم توافق على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان منذ عام 1977.

وكشف أردوغان مؤخرًا عن أطماعه في الموارد الطبيعية الليبية شرقي البحر الأبيض المتوسط، وسعيه لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة، كما جاء الاحتلال التركي لليبيا أيضًا في إطار مساعي أردوغان في إحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf