المغرب : تصدير 18 مليون كمامة إلى 11 دولة

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر المغربية، أن التصريح بتصدير الكمامات الواقية من الثوب المنسوج وغير المنسوج منذ 21 مايو وإلى 8 يونيو، سمح بتصدير حوالي 18.5 مليون وحدة من قبل 69 شركة مغربية ، وذلك إلى 11 دولة.

وأوضح بيان رسمي عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن جهات التصدير موزعة على أربع قارات، موضحة أن الكمامات من الثوب المنسوج تُمثل حوالي 77 في المائة من الصادرات، مقابل 23 في المائة من الثوب غير المنسوج.

وشملت هذه الصادرات التي صرح لها بعد تأمين الاكتفاء الذاتي للمغرب، القارة الأوربية في المقام الأول، وخاصة فرنسا بـ 33.6 في المائة من الصادرات، متبوعة بالبرتغال بنسبة 28.5 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 14.6 في المائة، ثم إيطاليا وألمانيا بـ 9.42 و5.46 في المائة على التوالي.

و كشفت البيانات الرسمية أنه تم استيراد هذه الكمامات أيضا من طرف بلدان بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ومنها الجزائر التي استوردت أكثر من نصف مليون كمامة، بمعدل 2.8 في المائة، وموريتانيا بحوالي 800 ألف كمامة بمعدل 4.3 في المائة من العدد الإجمالي للكمامات.

وذكرت الوزارة، إن تصدير الكمامات الواقية يؤكد اىثقة في جودة المنتج المغربي المتفق عليه، وفرصة تنموية هامة بالنسبة لقطاع إنتاج مستلزمات الوقاية الفردية المكوَّن من وحدات إنتاج النسيج والشركات التي قامت بتحويل نشاطها الصناعي.