باكستان ترفع الحظر على واردات القمح لتعزيز الإمدادات

إسلام أباد - (د ب أ)

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في بيان صدر اليوم الأحد، إن الحكومة سوف تسمح باستيراد القمح من أجل تعزيز الإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البيان أن الحكومة سوف تلغي أيضا رسوما نسبتها 8 بالمئة على واردات القمح.

وقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقدته الحكومة لمراجعة مدى توافر الحبوب في البلاد.

وسوف يتم الاستيراد من خلال القطاع الخاص دون أي قيود على الكمية المستوردة.

كما اتخذت الحكومة اجراءات للمساعدة في منع تهريب الدقيق والقمح من باكستان.

ووفقا لوزارة الأمن الغذائي والبحوث الغذائية الباكستانية، يبلغ حجم القمح الحالي المتوفر بالبلاد 26 مليون طن.